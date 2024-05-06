Пушков: Макрон хочет превратить Францию в сверхдержаву в глазах Си Цзиньпина

Французский лидер Эммануэль Макрон захочет подняться на один уровень с главами Китая, США и России во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

«Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав „большого треугольника“ в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса», — указал Пушков.

Париж принес свой суверенитет, который был при генерале Шарле де Голле, в жертву ЕС и Североатлантическому альянсу во главе с США, добавил Пушков. Сегодня же заявлениям президента Макрона о стремлении Европы к «стратегической автономии» почти никто не верит, так как хорошо видно, что Евросоюз и Париж сами подчиняются американским интересам.

«Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка — в который раз! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа», — подытожил сенатор.

Ранее Макрон заявил, что потенциал баллистических ракет России подвергает опасности европейские страны. Безопасность европейцев, по его словам, зависит от исхода конфликта на Украине. Под угрозой в случае победы России якобы находятся Франция, Литва, Румыния и Польша.