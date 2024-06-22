Политик ранее сказал, что конфликт был спровоцирован НАТО и ЕС, которые продолжают расширение на восток. Фарадж добавил, что предупреждал о подобной угрозе еще десять лет назад.

«По крайней мере, один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», — написал сенатор.

Пушков убежден, что теперь на Фараджа набросится «свора посредственностей, имена которых никому не известны». Однако лидер Reform UK, по словам сенатора, «им не по зубам».

Исследователи Redfield and Wilton недавно провели опрос для издания Independent, по результатам которого Фарадж получил относительное большинство в опросе о новом потенциальном лидере оппозиции в парламенте.