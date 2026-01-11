На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам в Евросоюзе засуетились. Там призвали вспомнить о нормах международного права, хотя регулярно нарушали их в разных концах света — от Югославии до Сирии и Ливии, сообщает в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.

Представители ЕС вспомнили о нормах, о которых они забыли, когда совместно с Соединенными Штатами «отодрали» Косово от Сербии. Для этого НАТО на протяжении 78 суток бомбило Югославию, Белград, без разрешения ООН.

Попытки ее властей взывать к международному праву не мешали действовать Североатлантическому альянсу и Дании. При этом тогда были нарушены Устав ООН, резолюция Генассамблеи ООН 1244, которая указывает на принадлежность Косово Югославии.

Москва предупреждала Соединенные Штаты, Европу, что они открывают ящик Пандоры. Дания думала, что ее эта проблема не затронет. Однако она грубо ошибалась, отметил Пушков.

Ранее Daily Mail сообщало, что Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Объединенному командованию специальных операций дали задачу по проработке деталей вторжения. При этом Объединенный комитет начальников штабов оказывает сопротивление главе Соединенных Штатов, указывая, что это незаконно и не будет поддержано конгрессом.

