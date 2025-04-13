Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю

Многие зарубежные СМИ считают, что президент США Дональд Трамп все же пойдет на уступки главе Китая Си Цзиньпиню по вопросу тарифов. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.

Трамп ожидал, что Си позвонит. Затем американский президент отметил, что необходимо проявлять гибкость, ведь «нельзя пройти через стену», напомнил народный избранник.

Пушков допустил, что это заявление Трампа — подготовка к смене курса во взаимодействии с КНР.

Ранее CNN сообщал, что ни президент США Дональд Трамп, ни глава Китая Си Цзиньпин не готовы пойти на уступки. Они проявляют осторожность.