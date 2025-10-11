Пушкин, Бунин и Лермонтов попали в список «отмены» на Украине

Украинский институт нацпамяти опубликовал список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики до 1917 года. В нем перечислены политические и военные деятели Российской империи, российские цари и императоры, русские писатели, поэты и композиторы, которые попадают под «отмену». В их число вошли, в том числе, Александр Пушкин, Иван Бунин и Михаил Лермонтов, сообщает «Страна.ua» .

В список отмены попали писатели Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Виссарион Белинский, Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин.

Также «отмене» на Украине подлежат мореплаватели Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен. Под запрет попали и композиторы Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков. Мусоргского «отменили» из-за оперы «Борис Годунов» Пушкина.

Некоторые из тех, кого внесли в список «отмены», были запрещены из-за своих произведений или деятельности. Основная претензия — глорификация Российской империи.

Также институт нацпамяти опубликовал список исключений из «отмены». В него включены писатели Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов и другие деятели. Их решили не запрещать из-за роли в украинской культуре или оппозиционности.

