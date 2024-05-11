Пушилин: нет подтвержденных данных о французах, воюющих на Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что у него нет подтвержденной информации об участии в конфликте на донецком фронте на стороне ВСУ регулярных войск Франции.

Он отметил, что наемники из разных стран воюют на стороне Украины, но не регулярных войск. Чаще всего в районе ДНР за противника сражаются наемники из США, Канады, Великобритании, Грузии. На разных этапах спецоперации граждане указанных государств попадали в плен.

«Это наибольшее количество тех стран, которые вовлечены в активную фазу боевых действий, имеется в виду в плане отправки туда наемников», - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день обращений от родственников пленных или пропавших без вести граждан других стран в адрес уполномоченного по правам человека в ДНР не было.