Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провальную спецоперацию украинских спецслужб по вербовке российского летчика с целью захвата военного самолета в 2022 году, сообщает RT .

Операция провалилась, так как российские силовики узнали о планах украинских спецслужбистов, а пилот, выдав себя за будущего дезертира, продолжил обсуждать с вербовщиками детали захода бомбардировщика: когда и где именно произойдет посадка.

23 июля 2022 года ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Канатово, расположенном в Кировоградской области. В тот момент на базе находились свыше 20 украинских солдат, включая офицеров ВСУ, которые ожидали прибытия самолета — они предполагали, что его доставит российский перебежчик. В результате атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, еще 17 военнослужащих пострадали, заявляли в СБУ.

Украинские власти обвиняют в несостоявшейся попытке угнать российский Су-34 Романа Червинского, бывшего полковника ВСУ. Против него возбудили уголовное дело. ВСУ и СБУ заявили, что операция проводилась без их согласия.

Червинский же не признал свою вину, а на допросах заявил, что операция по захвату российского самолета контролировалась на высшем уровне, и руководители обоих ведомств были осведомлены о происходящем. Согласно протоколу его допроса, именно командующий ВСУ Валерий Залужный издал указ о формировании рабочей группы, которая занималась этой операцией.

17 июля 2024 года украинский суд принял решение об освобождении бывшего полковника Червинского из СИЗО. Его отпустили под залог в 9 миллионов гривен (приблизительно 218 тысяч долларов), после чего он был отправлен под домашний арест. Залог внес Петр Порошенко, экс-президент Украины.