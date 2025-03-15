Против комика Останина возбудили уголовное дело
Против стендап-комика Артемия Останина возбудили дело за шутку об СВО
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против российского стендап-комика Артемия Останина за шутку об участнике СВО
Останин выступал в одном из заведений в Москве и негативно высказался о ветеране СВО, потерявшего ногу на мине.
Заведена статья о возбуждении ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.
Останин — стендап-комик, журналист и блогер