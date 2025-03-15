Против комика Останина возбудили уголовное дело

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Против стендап-комика Артемия Останина возбудили дело за шутку об СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело против российского стендап-комика Артемия Останина за шутку об участнике СВО

Останин выступал в одном из заведений в Москве и негативно высказался о ветеране СВО, потерявшего ногу на мине.

Заведена статья о возбуждении ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.

Останин — стендап-комик, журналист и блогер