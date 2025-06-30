Протесты носят патриотический характер: политолог о ситуации в Сербии

Он отметил, что ключевое отличие протестов в Сербии кроется в том, что они на самом деле несут стихийный характер. У них нет лидеров или организации направляющий их.

«Это протесты студентов и общества, поддержавшего их. Причем протесты носят патриотический характер. Последняя манифестация была в день Косово. Студентов поддерживают, в том числе и отдельные представители сербской православной церкви. То есть попытка изобразить это как какую-то либеральную оранжевую революцию разбивается о факты», — сказал Калачев.

В то же время стихийность протестов имеет и минусы. Это означает, что у протестующих нет четкого плана действий. Они требуют досрочных выборов, при этом всем понятно, что президент Сербии на них не согласится.

«Дальше многое зависит от самого Вучича и от того, как он себя поведет. Если он будет действовать разумно, то протесты могут сойти на нет. Хотя такие ожидания были и раньше, а протесты продолжаются больше полугода», — добавил политолог.

Он отметил, что выборы в Сербии пройдут в конце 2026 года. Калачев добавил, что также большой вопрос кроется в том, какая из политических сил сможет повернуть ситуацию с протестами себе на пользу. Так как в настоящее время нет единой оппозиции Вучичу, а есть масса раздробленных партий.