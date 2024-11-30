Протестующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом

В Тбилиси протестующие подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа, сообщает РИА Новости .

Сторонники оппозиции подожгли инфраструктуру, мусорные урны.

Спецназ вытеснил часть протестующих с территории парламента, однако митингующие не расходятся.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.