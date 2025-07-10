«Просчитать ходы Эрдогана»: Путин меняет спецпреда на фоне обострения с Баку

Одна из главных кандидатур на пост нового спецпреда президента России по Ближнему Востоку и странам Африки — бывший посол в Турции Алексей Ерхов, сообщает «Царьград» со ссылкой на источники. Как пишет издание, назначение опытного дипломата может усилить позиции Москвы на фоне обострения отношений с Баку, за которым «очень четко торчат „турецкие уши“».

Накануне, 9 июля, президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД и своего специального представителя по Ближнему Востоку и Африке. Дипломат занимал эти посты более 10 лет.

«Очевидно, что подобная внезапная рокировка в верхах, да еще и на весьма жаркой по сегодняшним политическим меркам должности, не случайна», — отмечает «Царьград».

Издание полагает, что преемнику Богданова предстоит «разрубить тот узел хитросплетений и интриг, который сейчас накручивается вокруг России» с подачи Турции. Речь идет в том числе о кризисе российско-азербайджанских отношений.

По версии источника «Царьграда», наиболее вероятный кандидат на пост нового спецпреда главы РФ по Ближнему Востоку и Африке — бывший посол в Турции Алексей Ерхов, который также занимался дипломатической работой в Израиле, Сирии и трудился в Администрации президента.

«Инсайдер подтвердил Царьграду информацию, что именно Ерхов с очень большой долей вероятности займет пост, который освободил Богданов. Слова инсайдера косвенно может подтвердить и тот факт, что ровно месяц назад, 11 июня, Ерхов на приеме по случаю Дня России в Анкаре огорошил всех собравшихся, заявив, что прощается с Турцией после 14 лет работы», — говорится в статье.

«Царьград» добавляет, что с назначением Ерхова на освободившиеся посты спецпредставителя и замруководителя дипведомства Москва усилит позиции на Ближнем Востоке.

«Ерхов, как человек, который 14 лет был послом в Турции, прекрасно разбирается в сложившейся ситуации и способен просчитать ходы (президента Турции Реджепа Тайипа — ред.) Эрдогана», — пишет издание.