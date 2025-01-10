Прокурор рекомендовал безусловное освобождение для Трампа

Прокурор Джошуа Стейнгласс назвал уголовное дело против избранного президента США Дональда Трампа уникальным и рекомендовал безусловное освобождение для политика, сообщает ТАСС .

В пятницу суд огласит приговор Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья ранее высказал намерение вынести приговор о безусловном освобождении.

Эту позицию занимает и гособвинитель. Стейнгласс считает, что дело Трампа носит уникальный характер. Он попросил также учесть статус подозреваемого и рекомендовал наказание в виде безусловного освобождения.

Такой приговор означает, что Трамп не понесет тюремного заключения, штрафов и т. д. Дело будет прекращено, но обвинительный приговор останется в силе.