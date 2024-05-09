Профессор Марплс: путь в НАТО закрыт для Украины

Украина, несмотря на оптимистичные заверения Соединенных Штатов, не сможет вступить в НАТО, считает профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс, пишет РИА Новости .

В интервью YouTube-каналу DawnNews он объяснил, что политику Альянса в отношении включения новых членов определяет не американский госсек Энтони Блинкен. Для этого потребуется единогласное решение сразу всех членов блока.

«А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые <...> не готовы дать согласие на вступление Украины», — указал эксперт.

Также вступлению Украины в состав НАТО мешает конфликт Киева с РФ. Любое государство должно прекратить конфронтации по поводу своих границ, чтобы попасть в состав блока, напомнил Марплс.

«На данном этапе вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе невозможно», — подытожил он.