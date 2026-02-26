Профессор Хейфец: инцидент с катером у Кубы могли устроить эмигранты

Вооруженный конфликт с участием катера под флагом США в кубинских водах возможно являлся инициативой кубинских эмигрантов, проживающих в Америке. Их целью могло быть стремление приблизить крах действующего на острове правительства и спровоцировать резкое обострение отношений между Кубой и Соединенными Штатами, вплоть до военного противостояния. Такое мнение высказал профессор СПбГУ и ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, это, скорее всего, не акция официальных американских властей, а действия эмигрантских кругов, желающих ускорить ход событий. Поскольку обещанное экс-президентом США Дональдом Трампом падение кубинского режима не произошло, эти силы возможно попытались подтолкнуть процесс, спровоцировав беспорядки на острове или даже военный инцидент между двумя государствами.

Хейфец предположил, что находившиеся на борту катера лица планировали нелегально проникнуть на кубинскую территорию «для осуществления неких действий», однако были перехвачены кубинским пограничным кораблем. Тот, действуя в рамках своих полномочий в территориальных водах страны, применил против них оружие.

Профессор отметил, что данный случай способен стать предлогом для достаточно опасных и деструктивных шагов. В связи с этим он привел историческую параллель с началом испано-американской войны 1898 года, которая была спровоцирована взрывом и гибелью американского броненосного крейсера «Мэн» в гаванской бухте.

Ранее в территориальных водах Кубы произошел вооруженный конфликт с американским катером. Согласно информации МВД республики, судно незаконно вторглось в ее морское пространство, а его пассажиры открыли стрельбу по пограничникам. В результате столкновения четверо нападавших были уничтожены, еще шестеро получили ранения.

