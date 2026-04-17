Профайлер заявил о холодном жесте Мелони на встрече с Зеленским

Политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что по кадрам встречи в Риме премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстрировала холодное отношение к Владимиру Зеленскому, сообщает aif.ru .

15 апреля Владимир Зеленский прибыл в Рим и встретился с Джорджей Мелони. Пользователи Сети обратили внимание на выражение лица и жесты итальянского премьера во время протокольной съемки.

Руслан Панкратов проанализировал опубликованные кадры и отметил признаки дистанцирования со стороны Мелони.

«Мы наблюдаем лицо больше пустое, нежели живое, мимика экономная, уголки губ то опускаются, то замирают в каком-то полудвижении, взгляд уходит вниз или скользит мимо партнера, не фиксируясь. Яркий маркер негативного отношения к оппоненту. Ее корпус почти не тянется вперед, дистанция выдержана до сантиметра, как по линейке дипломатического протокола. Финальное объятие выглядит как театральная точка, поставленная ради правильной картинки. Камеры получают кадр „единства“, но тело не врет: руки обнимают, но не затягивают человека к себе, корпус стоит отдельно, не растворяясь в контакте, а свободная часть фигуры остается жесткой, собранной, как на построении», — пояснил специалист.

По словам эксперта, подобная манера не свидетельствует о прямой ненависти, но говорит о «жесткой вежливости», когда человек действует строго в рамках роли.

«В сумме создается впечатление не партнерства, а изнуряющего протокола: все правильно, все по сценарию — рукопожатия, проходы под камеры, объятие на дорожку, но через этот картон проступает одно и то же состояние: внутренне Мелони держит Зеленского на вытянутой руке и не дает ни единого по‑настоящему теплого жеста», — заключил Панкратов.

