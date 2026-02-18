Профайлер объяснил, почему Макрон бросил Брижит одну в самолете

Во время прибытия в Индию президент Франции Эммануэль Макрон вышел из самолета, временно оставив свою супругу Брижит внутри одну. Эксперт в области невербальной коммуникации и профайлинга Илья Анищенко заявил, что ничего серьезного там не произошло. Макрон выдал свою забывчивость одним действием, сообщает «ФедералПресс» .

Когда в Сети распространилось видео с одиноко ожидающей Макрона Брижит в самолете, пользователи начали предполагать, что пара поссорилась. Однако профайлер заявил, что речи о серьезном конфликте в случившейся ситуации нет.

Специалист пояснил, что в момент открытия двери воздушного судна Макрон коснулся своего подбородка. Этот жест, по мнению Анищенко, указывает на мгновенную задумчивость, легкое сомнение или попытку что-то вспомнить — например, необходимость поправить внешний вид или посетить уборную.

Именно эта короткая пауза для размышления и была зафиксирована камерами. Президент отошел, не сказав ничего супруге. Брижит действительно проявила некоторое беспокойство, сделав несколько шагов и обратившись к сопровождающим лицам, но явного гнева в ее поведении не наблюдалось.

Анищенко отметил, что Брижит не демонстрировала признаков злости или раздражения. Вскоре Макрон вернулся, спокойно подал ей руку, и она ее приняла.

