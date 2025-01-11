Проект изменений в Договор о ЕАЭС получил одобрение Лукашенко
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В рамках актуализации Договора о ЕАЭС от 2014 года готовятся существенные поправки, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов. Эти изменения уже согласовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Ключевые изменения коснутся сфер технического регулирования, транспортного надзора, энергетического сектора, а также системы госзакупок, торговых отношений и таможенных процедур.
11 января Лукашенко подписал указ № 9, дающий зеленый свет проекту протокола о корректировке союзного соглашения. Данный документ будет использоваться как фундамент для дальнейших переговоров.
Необходимость внесения изменений продиктована накопленным опытом практического применения действующего договора. Александр Лукашенко своей подписью подтвердил готовность Беларуси к модернизации нормативной базы евразийской интеграции с учетом современных реалий.