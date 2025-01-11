сегодня в 20:15

Проект изменений в Договор о ЕАЭС получил одобрение Лукашенко

В рамках актуализации Договора о ЕАЭС от 2014 года готовятся существенные поправки, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов. Эти изменения уже согласовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Ключевые изменения коснутся сфер технического регулирования, транспортного надзора, энергетического сектора, а также системы госзакупок, торговых отношений и таможенных процедур.

11 января Лукашенко подписал указ № 9, дающий зеленый свет проекту протокола о корректировке союзного соглашения. Данный документ будет использоваться как фундамент для дальнейших переговоров.

Необходимость внесения изменений продиктована накопленным опытом практического применения действующего договора. Александр Лукашенко своей подписью подтвердил готовность Беларуси к модернизации нормативной базы евразийской интеграции с учетом современных реалий.