Политолог: Путин и Трамп не будут сейчас поднимать территориальные вопросы

Во время предстоящего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа территориальные вопросы по Украине подниматься не будут, сообщил РИАМО политолог и американист Константин Блохин.

Эксперт уверен в том, что в ходе беседы лидеры двух стран подробно обсудят тонкости ожидаемого перемирия.

«В первую очередь, в повестке — перемирие. Про раздел или не раздел Украины если и будут говорить, то сильно позднее, при очной встрече между нашими и их делегатами. А сейчас будет телефонный разговор о нюансах и тонкостях перемирия», — считает Блохин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор двух президентов должен произойти в 16-18 часов вторника по Москве.