Итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи выступил в Европарламенте с резкой критикой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он посоветовал главе ЕК притвориться дохлым тараканом, чтобы перестать наносить ущерб европейским гражданам, сообщает ТАСС .

По словам политика, который недавно покинул партию «Лига» и основал собственное объединение «Национальное будущее», фон дер Ляйен ничего не умеет, кроме как беспокоиться.

Ванначчи отметил, что пока президент России Владимир Путин принимает министра иностранных дел Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс летит в Исламабад для переговоров, глава Еврокомиссии только наблюдает и принимает 20-й пакет антироссийских санкций. При этом, по его словам, за последний квартал шесть европейских стран увеличили поставки газа из России. Евродепутат также напомнил о кризисе на Ближнем Востоке.

«Мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности», — заявил Ванначчи.

Он добавил, что если бы фон дер Ляйен и ее комиссия прибегли к такой стратегии, Европа избежала бы нанесения ущерба своим народам.

