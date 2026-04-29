«Притворитесь дохлым тараканом»: евродепутат Ванначчи дал совет фон дер Ляйен
Итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи выступил в Европарламенте с резкой критикой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он посоветовал главе ЕК притвориться дохлым тараканом, чтобы перестать наносить ущерб европейским гражданам, сообщает ТАСС.
По словам политика, который недавно покинул партию «Лига» и основал собственное объединение «Национальное будущее», фон дер Ляйен ничего не умеет, кроме как беспокоиться.
Ванначчи отметил, что пока президент России Владимир Путин принимает министра иностранных дел Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс летит в Исламабад для переговоров, глава Еврокомиссии только наблюдает и принимает 20-й пакет антироссийских санкций. При этом, по его словам, за последний квартал шесть европейских стран увеличили поставки газа из России. Евродепутат также напомнил о кризисе на Ближнем Востоке.
«Мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности», — заявил Ванначчи.
Он добавил, что если бы фон дер Ляйен и ее комиссия прибегли к такой стратегии, Европа избежала бы нанесения ущерба своим народам.
