В новой программе на радио официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Агентство по международному развитию США (USAID), охарактеризовав его как «мракобесное сообщество для извращенцев».

Она акцентировала внимание на том, что одним из основных направлений работы этого агентства было продвижение ЛГБТ*-повестки, упомянув документ под названием «Перспективы ЛГБТ* — действия».

Захарова указала на «нелепые траты» USAID, такие как выделение 1,5 млн долларов на создание «равенства и инклюзивности на рабочих местах», что, по ее мнению, способствовало внедрению трансгендерных и небинарных идей в рабочую среду.

«То есть пришел квадробер в рабочий коллектив — все, пожалуйста, будьте добры, инклюзивность проявите. Что такое инклюзивность? Пусть сидит и лает», — пошутила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также отметила, что главной целью агентства было вмешательство во внутренние дела независимых государств.

Она подчеркнула, что Россия придерживается принципиальной позиции по вопросу ЛГБТ*, рассматривая это как защиту своих культурных ценностей и убеждений. Захарова выразила уверенность в важности обозначения явных границ между добром и злом, осуждая современные тенденции толерантности.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.