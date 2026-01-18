Принцесса Евгения оборвала все контакты с отцом после скандала с Эпштейном

После громкого скандала вокруг Джеффри Эпштейна принцесса Евгения прервала всякое общение со своим отцом Эндрю Маунтбеттен-Виндзором, которого в октябре 2025 года лишили королевского титула в Британии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Принц Эндрю, лишившийся своих королевских регалий в октябре из-за его связей со скандально известным финансистом, «глубоко опечален» разрывом связи с младшей дочерью Евгенией. Девушка перестала общаться с отцом на фоне прошлогодних сенсационных разоблачений о его взаимоотношениях с Эпштейном.

Сообщается, что Евгения не желает поддерживать какие-либо контакты с Эндрю и не приехала к нему на Рождество. В отличие от нее, старшая сестра, принцесса Беатрис, продолжает поддерживать отца и сохранять положительный имидж в королевской семье.

Издание сообщает, что «прекращение общения между Эндрю и Евгенией ухудшает и без того сложное положение опального экс-принца, который готовится покинуть Роял Лодж, его дом в Виндзорском поместье, где он прожил двадцать лет».

Ранее появлялась информация о том, что 23 декабря бывший принц использовал Сандрингем, одно из излюбленных мест отдыха королевы Елизаветы II, как минимум для одной встречи с Гислейн Максвелл, осужденной за соучастие в преступлениях Эпштейна. Отмечалось, что Эндрю принимал в Сандрингеме женщин, предположительно являвшихся его любовницами, в рамках контактов, связанных с Эпштейном и его ближайшим окружением.

Ранее сообщалось, что файлы дела Джеффри Эпштейна о сети педофилии опубликовал Минюст США. Через некоторое время фигурант дела свел счеты с собственной жизнью в тюрьме.

