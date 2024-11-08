Приход Трампа к власти стал плохим последствием для Украины

Журналист Санс: Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот начал переговоры

Испанский журналист Хуан Антонио Санс отметил, что победа Дональда Трампа на выборах в США стала причиной множества обсуждений. Трамп, вернувшийся на пост президента, вызывает опасения в мировом сообществе, особенно касаемо Украины, сообщает АБН24 .

Санс подчеркнул, что эта победа сулит негативные последствия для Киева, так как Трамп традиционно проявляет симпатию к Владимиру Путину, что делает его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским более сложными.

«В Киеве не исключают, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского (и, прежде всего, на его европейских союзников), чтобы тот начал переговоры с россиянами», — заявил эксперт.

Аналитик сказал, что Зеленский мог бы искренне не поздравлять Трампа, поскольку тот намерен сократить финансовую помощь Украине и может оказывать давление на Зеленского для переговоров с Россией. Чтобы предотвратить подобное, Зеленский напомнил Трампу о его принципе «мира через силу», но, скорее всего, это не произвело должного эффекта.

Что касается будущих отношений США и России, Санс уверен, что много будет зависеть от ситуации на Украине, и возможно, уже вскоре Трамп организует встречу с Путиным.