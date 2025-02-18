Приехал в «Москву»: Зеленского заселили в ОАЭ в отель с именем столицы России

Зеленского с делегацией заселили в отель «Москва» в Арабских Эмиратах

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским и его супругой разместилась в отеле «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Life.ru .

Эта информация появилась в социальных сетях жены украинского лидера.

Стоит отметить, что у отеля не самый высокий рейтинг — всего четыре звезды. Гости оценили уровень чистоты на 7,7 из 10, а комфорт — на 7,6.

В данный момент Зеленский находится в ОАЭ. Во вторник он собирается встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 19 февраля поедет в Саудовскую Аравию, но не для ведения переговоров.

Визит главы киевского режима имеет «гуманитарные цели», а встречи с российскими и американскими представителями в его планах не предусмотрены.