Президент Владимир Путин прислал венок на прощание с Вячеславом Добрыниным

Звезды российского шоу-бизнеса, близкие, родственники и семья прощаются в Москве с композитором Вячеславом Добрыниным, президент России Владимир Путин не остался в стороне траурной церемонии и прислал венок, сообщает Telegram-канал SHOT .

Траурный венок украшен лентой с цветами государственного флага, на которой написано «от президента Российской Федерации». Рядом с венком от Путина стоит венок от супруги Вячеслава Добрынина.

На церемонии прощания присутствуют композитор Игорь Матвиенко, певец Аркадий Укупник и поэт Юрий Антонов. Близкий друг Добрынина Михаил Шуфутинский не смог присутствовать на церемонии прощания из-за того, что проходит лечение в Ессентуках.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева прислала траурный венок на прощание с Добрыниным. Лично присутствовать на церемонии артистка не может, так как находится за пределами России.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Он умер в больнице, куда его доставили с инсультом.