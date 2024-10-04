Пугачева прислала венок на похороны Добрынина

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Первым на могилу композитора и певца Вячеслава Добрынина доставили венок от Аллы Пугачевой, сообщает SHOT .

Церемония прощания с музыкантом началась в Москве в пятницу. Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище.

На могилу Вячеслава Григорьевича приносят венки. Первыми доставили цветы с траурной ленточкой от певицы Аллы Пугачевой. На венке есть надпись: «Навсегда в моей душе».

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в одной из столичных клиник, куда его доставили с инсультом. Музыканту было 78 лет.