Пугачева прислала венок на похороны Добрынина
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Первым на могилу композитора и певца Вячеслава Добрынина доставили венок от Аллы Пугачевой, сообщает SHOT.
Церемония прощания с музыкантом началась в Москве в пятницу. Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище.
На могилу Вячеслава Григорьевича приносят венки. Первыми доставили цветы с траурной ленточкой от певицы Аллы Пугачевой. На венке есть надпись: «Навсегда в моей душе».
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в одной из столичных клиник, куда его доставили с инсультом. Музыканту было 78 лет.