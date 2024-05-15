Президент Турции Эрдоган заявил, что знает готовивших заговор «кукловодов»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что власти страны прекрасно знают, кто готовил заговор, сообщает РИА Новости.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», — сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что власти страны не попадут в ловушку. Руководству Турции больше подходят достоинство и терпимость, независимо от того, что делают другие.
Турецкий лидер связал деятельность предполагаемых заговорщиков в стране с запрещенной организацией FETÖ.
Ночью 14 мая Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и Минюста. До этого его предупредили, что в стране силовики могут готовить новый путч против властей.
Попытка госпереворота была в Турции летом 2016 года. Тогда официальные власти подавили путч. Из-за беспорядков погибли свыше 250 человек, еще более 2 тыс. были ранены. Тогда в заговоре обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.