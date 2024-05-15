Президент Турции Эрдоган заявил, что знает готовивших заговор «кукловодов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что власти страны прекрасно знают, кто готовил заговор, сообщает РИА Новости .

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что власти страны не попадут в ловушку. Руководству Турции больше подходят достоинство и терпимость, независимо от того, что делают другие.

Турецкий лидер связал деятельность предполагаемых заговорщиков в стране с запрещенной организацией FETÖ.

Ночью 14 мая Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и Минюста. До этого его предупредили, что в стране силовики могут готовить новый путч против властей.

Попытка госпереворота была в Турции летом 2016 года. Тогда официальные власти подавили путч. Из-за беспорядков погибли свыше 250 человек, еще более 2 тыс. были ранены. Тогда в заговоре обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.