Президент ЦАР Туадера находится в Москве с официальным визитом

В среду с официальным визитом в российскую столицу прибыл президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера, сообщает РИА Новости .

На встрече африканского лидера, которая прошла в аэропорту рано утром, присутствовали заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

О том, что планируется официальный визит Туадеры в Россию, стало известно на текущей неделе. Его продолжительность может составить 3-4 дня.

Как ранее заявили в российском посольстве в Банги, президент ЦАР встретится с высшим руководством РФ для обсуждения сотрудничества в экономике, безопасности и гуманитарной сфере. В планах также — встреча с российским лидером Владимиром Путиным.