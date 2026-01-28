Президент Путин встретился с главным раввином России и главой ФЕОР

Основной темой разговора, состоявшегося на следующий день после Международного дня памяти жертв Холокоста, стали мероприятия, связанные с этой датой, а также состояние межрелигиозного мира в стране.

«В эти дни весь мир отмечает день памяти жертв Холокоста, вспоминает о жертвах Холокоста. Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принёс с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — отметил Путин.

Он подчеркнул символическое совпадение даты памяти Холокоста с Днём полного освобождения Ленинграда от блокады, назвав оба события преступлениями против человечности.

Берл Лазар рассказал о проходящих в общине мемориальных мероприятиях, в которых участвуют представители разных национальностей и конфессий. Он высоко оценил атмосферу взаимоуважения в России.

«Когда смотришь и видишь, что, к сожалению, сегодня в разных странах мира это продолжается, — прежде всего мы гордимся тем, что мы живём здесь, потому что здесь реально, слава богу, чувствуем себя комфортно, и мы чувствуем многонациональный мир, это что-то особенное», — заявил главный раввин. Он также провёл контраст с ситуацией на Западе, где, по его словам, уровень антисемитизма остаётся высоким, в отличие от России.

Президент ФЕОР Александр Борода связал межконфессиональное согласие с поддержкой государством традиционных религиозных ценностей.

«Идея патриотизма, идея любви к Родине, которую все конфессии пропагандируют и показывают пример, как нужно любить свою страну, свою Родину, — это то, на чём сегодня держится единство России», — сказал он, добавив, что Россия служит примером для мира в вопросах семьи и воспитания.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что стабильность России зиждется на общем вкладе всех народов и конфессий, и заверил в дальнейшей поддержке этого курса.

