Президент Польши хочет лишить Зеленского ордена Белого орла из-за УПА*

В Польше разразился политический скандал после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из украинских воинских подразделений имя «Героев Украинской повстанческой армии»* (УПА)*. После этого президент Польши Карл Навроцкий заявил, что хочет лишить Зеленского ордена Белого Орла — одной из высших наград республики, пишет TVP Info .

Свое предложение Навроцкий планирует вынести на заседание главы ордена 8 июня. По его словам, таким шагом украинский лидер предоставил «лучший материал и много кислорода» для российской пропаганды.

«Я оцениваю это решение очень критически», — подчеркнул он.

Премьер-министр Дональд Туск также жестко высказался о ситуации. Он назвал решение Зеленского серьезной проблемой, которая нарушает историческую чувствительность поляков и ранит память о жертвах УПА*. При этом Туск добавил, что каждый народ имеет право на свои интерпретации, но украинские друзья должны понимать, что означает наследие УПА* для каждого поляка.

Министерство иностранных дел Польши выступило с официальным заявлением, в котором однозначно негативно оценило присвоение имени «Героев УПА»* украинскому подразделению. В МИД отметили, что это решение ранит память о жертвах организации и наносит удар по диалогу между странами.

Кроме того, оно может быть использовано российской пропагандой, которая стремится разделить поляков и украинцев и подорвать поддержку обороняющейся Украины. Вопрос уже поднимается на переговорах с украинскими партнерами.

Особо эмоционально отреагировал бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса. Он заявил, что выделение «бандитов из УПА»* убивает его лично и всех погибших соотечественников. В знак протеста Валенса публично снял с груди украинский флаг и отказал Зеленскому в поддержке, подчеркнув, что продолжит помогать украинскому народу, но не его президенту.

* Организация признана экстремистской, террористической и запрещена на территории РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.