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Президент Польши Дуда: победа РФ на Украине может привести к войне с НАТО

Польский лидер Анджей Дуда считает, что победа РФ в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — отметил Дуда в интервью Wirtualna Polska.

Он подчеркнул, что сейчас альянс уже готовится к вероятным боевым действиям с ВС РФ.

Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для государств, входящих в организацию. При этом Москва не оставит без внимания действия, которые могут представлять потенциальную опасность для нее.

Также страна остается открытой к диалогу, который будет вести на равноправной основе.