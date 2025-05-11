Президент Южной Осетии: «Мы защищаем общую историю и будущее поколений»

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о поддержке СВО, сообщает РИА Новости .

«Южная Осетия всегда поддерживает руководство Российской Федерации и полностью одобряет проведение специальной военной операции», — подчеркнул глава республики.

Гаглоев сообщил, что в зоне СВО находятся около 1,5 тысяч военнослужащих из Южной Осетии, многие из которых уже награждены государственными наградами обеих республик. Он напомнил о регулярных гуманитарных миссиях, которые руководство и граждане Южной Осетии организуют для поддержки бойцов.

«Это наше общее дело, и в победе никто не сомневается. Мы обязательно вместе отпразднуем этот триумф», — заключил Гаглоев, выразив уверенность в успешном завершении операции.