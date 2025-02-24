Президент Франции приехал в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом

Politico: Макрон может обсудить с Трампом отправку миротворцев на Украину

Глава Франции Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

По информации издания Politico, ожидается, что французский президент затронет в разговоре с главой США тему возможной отправки миротворческого контингента на Украину.

Поездка Макрона также рассматривается как своеобразный тест на эффективность его дипломатических способностей.

В дополнение к этому, французские политические деятели надеются, что Макрон сможет донести до Трампа важность торговых связей с Европой и необходимость ее защиты, отмечает издание.