Президент Франции пообещал официальное признание Палестины в сентябре

сегодня в 22:44

В сентябре на Генеральной Ассамблее ООН Париж официально признает Государство Палестина. заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости .

«Я принял это решение, руководствуясь исторической приверженностью Франции справедливому и прочному миру в регионе», — написал Макрон в соцсети X (бывший Twitter).

Главный приоритет сейчас, по словам французского лидера, — прекращение войны в Газе и помощь мирным жителям.

Ранее независимость Палестины признали 139 из 193 государств-членов ООН, включая Россию, Китай и большинство арабского мира.

Реакция Тель-Авива пока неизвестна, но традиционно Израиль резко осуждает такие решения, считая их «поощрением терроризма».