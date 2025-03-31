Глава Финляндии Александр Стубб после игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер уже «теряет терпение» из-за поведения России в конфликте с Украиной, сообщает сайт MK.Ru .

29 марта они провели несколько часов на курорте американского президента Мар-а-Лаго во Флориде. По словам Трампа, они оба с нетерпением ожидают укрепление партнерства между США и Финляндией, «что включает в себя покупку и разработку большого количества ледоколов».

Кроме того, на прошлой неделе Стубб также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, по результатам мероприятия он предположил в интервью The Guardian, что датой прекращения огня может стать, например, 20 апреля — Пасха. Стубб считает, что к этому сроку Россия должна прекратить огонь.

Третьим партнером по гольфу Стубба оказался сенатор-республиканец Линдси Грэм, который внес в Сенат США проект «сокрушительных» санкций в отношении России на случай, если огонь не прекратится.