Президент Финляндии об открытии границ с Россией: начнем с одного пункта

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Финляндия может возобновить работу пунктов перехода на границе с Россией

Финляндия может возобновить работу пунктов перехода на границе с Россией в случае после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Его слова цитирует РИА Новости .

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — указано в публикации.

Политик отметил, что потребность в пересечении госграницы существует у жителей обоих государств.

Законопроект предполагает ограничение число просителей убежища, пребывающих со стороны российской границы.