Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

Глава Финляндии Стубб: единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что на сегодняшний день единственный путь мирного урегулирования российско-украинского конфликта лежит через поле боя, сообщает Lenta.ru .

Глава государства надеется, что в следующем году мировое сообщество достигнет ситуации, при которой откроется возможность мирного решения украинского кризиса, однако сегодня об этом рано говорить.

«Мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал Стубб в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что НАТО на июльском саммите в Вашингтоне может утвердить документ, где будет декларироваться отказ от прямого вмешательства альянса в конфликт на Украине.