Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
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Президент Финляндии Александр Стубб считает, что на сегодняшний день единственный путь мирного урегулирования российско-украинского конфликта лежит через поле боя, сообщает Lenta.ru.
Глава государства надеется, что в следующем году мировое сообщество достигнет ситуации, при которой откроется возможность мирного решения украинского кризиса, однако сегодня об этом рано говорить.
«Мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал Стубб в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что НАТО на июльском саммите в Вашингтоне может утвердить документ, где будет декларироваться отказ от прямого вмешательства альянса в конфликт на Украине.