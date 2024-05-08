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CDS: НАТО на саммите может официально отказаться от ввода войск на Украину

Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне может утвердить документ, где будет декларироваться отказ от прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине, сообщает Общественная Служба Новостей.

Итальянская газета Corriere della Sera уточнила, что НАТО не будет отправлять своих военных в бой.

Также в альянсе готовятся сменить курс по украинскому конфликту. На саммите планируют передать председательство в контактной группе по Украине от министерства обороны США к штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее генерал НАТО в отставке Бен Ходжес отметил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное число новых бойцов, страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Киеву оружие.