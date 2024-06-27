Президент Боливии Арсе заявил о попытке госпереворота

Он выступил перед нацией в окружении министров. Местные СМИ ранее сообщили о военных и спецтехнике рядом с правительственными зданиями и парламентом на площади Мурильо. Впоследствии на территорию президентского дворца Кемадо въехал танк.

Портал Erbol сообщил, что генерал Хуан Хосе Сунига встретился с Арсе, а после переговоров он покинул здание. Бывший президент Боливии Эво Моралес также обвинил Сунигу в попытке государственного переворота.

Отмечается, что генерал потребовал освободить политзаключенных, включая экс-президента Аньес, а также «вернуть демократию».