сегодня в 09:51

Президент Аргентины Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах, прошедших в стране, пишет газета «Известия» .

Он также высказал надежду, что Вооруженные силы Венесуэлы будут защищать демократию и волю народа в стране.

По словам Милея, известные на сегодняшний день данные говорят о победе оппозиции на президентских выборах.

При этом официально результаты голосования в Венесуэле еще не объявляли.

Выборы главы государства прошли в Венесуэле 28 июля. За пост лидера страны боролись 10 кандидатов. Основным конкурентом действующего президента Николаса Мадуро является кандидат от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес.