Президент Аргентины Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле
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Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах, прошедших в стране, пишет газета «Известия».
Он также высказал надежду, что Вооруженные силы Венесуэлы будут защищать демократию и волю народа в стране.
По словам Милея, известные на сегодняшний день данные говорят о победе оппозиции на президентских выборах.
При этом официально результаты голосования в Венесуэле еще не объявляли.
Выборы главы государства прошли в Венесуэле 28 июля. За пост лидера страны боролись 10 кандидатов. Основным конкурентом действующего президента Николаса Мадуро является кандидат от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес.