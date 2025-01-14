Претендент на должность главы Пентагона призвал закончить конфликт на Украине

Хегсет: США будут добиваться выгодного мира для Украины

США будут добиваться выгодного мира для Украины, насколько это возможно в современных условиях, заявил претендент на должность главы Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит ТАСС .

«Мы бы хотели видеть это (завершение конфликта — ред) настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — сказал Хегсет во время рассмотрения его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа добавил, что в США знают, «кто является агрессором, кто хороший парень». Но вероятный глава Пентагона не уточнил, кого именно он имел в виду.

Пит Хегсет сейчас работает телеведущим. Ранее он воевал в Афганистане и Ираке в качестве офицера Нацгвардии США.