Пресс-секретарь Зеленского: вторые переговоры с Трампом не состоялись

Дополнительные переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом должны были состояться дополнительные переговоры после похорон папы римского Франциска, однако они отменились. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет «Политика страны» .

Зеленский и Трамп встретились перед началом траурной церемонии. По словам Зеленского, они много что успели обсудить. Белый дом также заявил о продуктивности состоявшейся беседы.

Никифоров сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились поговорить еще раз после завершения похорон, однако что-то пошло не так.

После того как тело понтифика предали земле, американский лидер Трамп вместе с супругой Меланьей стремительно покинул Ватикан.