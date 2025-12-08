Пресс-секретарь президента Белоруссии объяснила поездку сыновей Лукашенко

Сыновья Лукашенко участвовали в переговорах в Омане в знак особого уважения

Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко — Виктора и Николая — в переговорах в Омане стало жестом особого уважения к принимающей стороне. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она пояснила, что для стран Персидского залива привлечение членов семьи к межгосударственному взаимодействию является важным дипломатическим сигналом.

«Это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за сотрудничеством — это представители семьи», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, такой подход обеспечивает дополнительный контроль и дает серьезный толчок развитию отношений.

Пресс-секретарь также прокомментировала закрытый для прессы формат переговоров, отметив, что в регионе «привыкли работать в тишине», и попросила не искать в этом «скрытых смыслов».

Визит Александра Лукашенко в Оман состоялся в рамках его большого международного турне, которое также включало посещение Киргизии, Мьянмы и Алжира.

