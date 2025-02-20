Пресс-конференцию в Киеве по итогам встречи Келлога с Зеленским отменили

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приехал в Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Однако после разговора попросил отменить пресс-конференцию, которая должна была состояться по итогам встречи, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Что стало причиной решения отменить пресс-конференцию по итогу встречи Келлога с Зеленским, не уточняется.

В последнее время произошло заметное ухудшение американо-украинских отношений. Президенты обеих стран обменялись резкими заявлениями: Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в диктаторских замашках и срыве соглашения по минеральным ресурсам, на что украинский лидер ответил предположением о том, что его американский коллега поддался влиянию российской пропаганды.

Напряженность в отношениях проявилась и в дипломатическом протоколе. Так, Трамп выразил недовольство тем, что министру финансов США Скотту Бессенту пришлось ожидать встречи с Зеленским во время его недавнего визита в Киев.

Похожая ситуация повторилась и с Келлогом, который прибыл в украинскую столицу утром 19 февраля, но был принят президентом Украины только во второй половине следующего дня. Примечательно, что встреча прошла без традиционных публичных комментариев, о чем свидетельствуют видеоматериалы, распространяемые украинскими медиа.