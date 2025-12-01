«Пренебрежение к Украине»: эксперт Безпалько оценил встречу Трампа в гольф-клубе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал открытое пренебрежение к делегации Киева во время встречи в гольф-клубе, сообщает kp.ru .

«Это четкое выражение пренебрежения, потому что украинскую делегацию принимали не в каком-нибудь официальном учреждении, а в гольф-клубе. Трампа там не было даже на пять минут», — сказал Безпалько.

По его словам, в целом президент США сейчас явно показывает отсутствие интереса к текущим событиям. Безпалько обратил внимание на то, как Трамп перестал обозначать конкретные сроки, как он проявляет апатию в отношении коррупционного дела в Киеве и как сразу после формального приветствия украинской делегации отправился играть в гольф.

На сегодня основное внимание Трампа — в Тихоокеанском регионе и конфликте с Китаем. Он стремиться к мирному урегулированию ситуации на Украине и закрытии этого вопроса, заключил эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.