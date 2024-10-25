Премьер Вьетнама подарил Путину двух драконов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поздравил президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил ему двух драконов в рамках встречи на полях саммита БРИКС в Казани, сообщается на сайте Кремля.

Вьетнамский премьер привез с собой два дракона: один маленький, один большой. Он рассказал, что во Вьетнаме и в Азии дракон считается высшей властью.

«Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — это Ваша власть за пределами России, во всем мире. Дракон олицетворяет самую главную власть. Я знаю, что Вы родились под знаком дракона», — отметил он.

Саммит БРИКС прошел в Казани. На него приехали делегации из 36 государств.

В среду, 23 октября, была принята Казанская декларация XVI саммита БРИКС, проходящего в эти дни в столице Татарстана. Документ получил название «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» (такова и общая тема саммита) и содержит 134 пункта.