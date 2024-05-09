Премьер-министр Польши: на Украине присутствуют военные НАТО
Фото - © РИА Новости
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на территории Украины размещены бойцы НАТО, сообщает РИА Новости.
Туск добавил, что на данный момент Североатлантический альянс помогает Киеву настолько, насколько возможно.
«Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров».
Дональд Туск
Премьер-министр Польши
Премьер-министр не стал говорить, в каком количестве и военных каких стран находятся на Украине.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс не будет отправлять свои войска на Украину. НАТО не хочет напрямую быть вовлеченным в конфликт с Россией.