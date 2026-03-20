Премьер Чехии возвращается в Прагу на фоне сообщений о теракте
Фото - © Vox España/Flickr.com
Самолет, на борту которого находился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, развернулся и возвращается в Прагу. Причиной стало поступившее предупреждение о потенциальной террористической угрозе на территории страны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Denik N.
Андрей Бабиш направлялся в Будапешт для участия в дискуссии с представителями венгерских СМИ.
В связи с информацией о возможном теракте в Пардубице премьер принял решение о возвращении и созыве Совета государственной безопасности на шесть часов дня.
В настоящее время все обстоятельства случившегося уточняются.
