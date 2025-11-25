Премьер Британии Стармер: союзники Украины решили работать с нынешним планом США

сегодня в 17:35

Британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что страны-союзники Украины 23 ноября в Женеве решили работать с американским планом по урегулированию конфликта, а не создавать свой документ, сообщает РИА Новости .

«Был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, а другие части важны», — отметил Стармер, выступая в парламенте.

В Женеве ранее прошли переговоры представителей Штатов и Украины по американскому плану урегулирования конфликта.

Во вторник СМИ написали, что Украина согласилась с условиями мирного плана президента США Дональда Трампа.

