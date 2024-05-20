Преемником духовного лидера Ирана может стать его сын

По информации американского издания Politico, преемником 85-летнего духовного лидера Ирана Али Хаменеи может стать его сын Моджтаба, сообщает РБК .

Президент Ирана Эбрахим Раиси должен был заменить Хаменеи на посту духовного лидера Ирана после его смерти. Однако глава государства ушел из жизни раньше — его вертолет потерпел крушение. Все члены экипажа, делегация и охранник погибли.

Аналитики считают, что теперь вероятным преемником Хаменеи станет его сын, однако сам духовный лидер выступал против этого. С другой стороны, эксперты считают, что заявления о том, что Раиси заменит Хаменеи, звучали на фоне «лояльности режиму». В последнее время их произносили все реже из-за критики президента.

Али Хаменеи — верховный лидер Ирана с 1989 года и выполняет свои обязанности пожизненно. Преемника должны выбрать 88 членов ассамблеи.

Что касается исполняющего обязанности президента Ирана, им станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Он будет выполнять обязанности 50 дней, пока не состоятся выборы главы государства.