Преемником духовного лидера Ирана может стать его сын
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По информации американского издания Politico, преемником 85-летнего духовного лидера Ирана Али Хаменеи может стать его сын Моджтаба, сообщает РБК.
Президент Ирана Эбрахим Раиси должен был заменить Хаменеи на посту духовного лидера Ирана после его смерти. Однако глава государства ушел из жизни раньше — его вертолет потерпел крушение. Все члены экипажа, делегация и охранник погибли.
Аналитики считают, что теперь вероятным преемником Хаменеи станет его сын, однако сам духовный лидер выступал против этого. С другой стороны, эксперты считают, что заявления о том, что Раиси заменит Хаменеи, звучали на фоне «лояльности режиму». В последнее время их произносили все реже из-за критики президента.
Али Хаменеи — верховный лидер Ирана с 1989 года и выполняет свои обязанности пожизненно. Преемника должны выбрать 88 членов ассамблеи.
Что касается исполняющего обязанности президента Ирана, им станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Он будет выполнять обязанности 50 дней, пока не состоятся выборы главы государства.