Представители Венгрии и США обсудили отмену санкций против России

Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против России
Политика

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в среду на встрече в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом условия отмены антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Пы подняли вопрос о санкционных мерах, которые наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии», — отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что санкции необходимо отменить при окончании украинского конфликта, когда «жизнь вернется в нормальное русло».

Ранее Евросоюз заявил о согласовании 16 пакета санкции против России.