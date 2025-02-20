Представители Венгрии и США обсудили отмену санкций против России

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Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в среду на встрече в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом условия отмены антироссийских санкций, сообщает ТАСС.