Представители Венгрии и США обсудили отмену санкций против России
Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в среду на встрече в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом условия отмены антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
«Пы подняли вопрос о санкционных мерах, которые наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии», — отметил Сийярто.
Он подчеркнул, что санкции необходимо отменить при окончании украинского конфликта, когда «жизнь вернется в нормальное русло».
Ранее Евросоюз заявил о согласовании 16 пакета санкции против России.